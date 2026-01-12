Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".. Архивное фото

В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, включая выдачу багажа, сбойных ситуаций нет, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.

Ситуация с выдачей багажа в столичных аэропортах стала напряженной на фоне сильного снегопада, накрывшего Москву 9 января. Особенно сильно проблемы с багажом затронули аэропорт " Шереметьево ", где наблюдались серьезные задержки багажа из-за затруднения работы техники.

"Шереметьево" работает в штатном режиме, включая обработку и выдачу багажа пассажирам", - ответили в воздушной гавани в понедельник на вопрос о ситуации с выдачей багажа пассажирам.

Аэропорт " Домодедово " также работает в штатном режиме, пассажиры получают багаж без задержек.

"Пассажиры, прилетающие в аэропорт "Домодедово", вовремя получают багаж. Сбойных ситуаций, связанных с выдачей багажа, с начала года не наблюдалась", - отметил представитель аэропорта.

Непогода почти не отразилась на работе наземных служб и в аэропорту "Жуковский".