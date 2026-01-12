Рейтинг@Mail.ru
11:56 12.01.2026 (обновлено: 13:12 12.01.2026)
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада
москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, включая выдачу багажа, сбойных ситуаций нет, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
Ситуация с выдачей багажа в столичных аэропортах стала напряженной на фоне сильного снегопада, накрывшего Москву 9 января. Особенно сильно проблемы с багажом затронули аэропорт "Шереметьево", где наблюдались серьезные задержки багажа из-за затруднения работы техники.
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада
Вчера, 10:59
"Шереметьево" работает в штатном режиме, включая обработку и выдачу багажа пассажирам", - ответили в воздушной гавани в понедельник на вопрос о ситуации с выдачей багажа пассажирам.
Аэропорт "Домодедово" также работает в штатном режиме, пассажиры получают багаж без задержек.
"Пассажиры, прилетающие в аэропорт "Домодедово", вовремя получают багаж. Сбойных ситуаций, связанных с выдачей багажа, с начала года не наблюдалась", - отметил представитель аэропорта.
Непогода почти не отразилась на работе наземных служб и в аэропорту "Жуковский".
"Заметных задержек в процессе выдачи багажа не зарегистрировано", - сообщили там.
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях снегопада
Вчера, 07:39
 
МоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
