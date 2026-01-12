https://ria.ru/20260112/aeroporty-2067343442.html
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада - РИА Новости, 12.01.2026
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада
Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, включая выдачу багажа, сбойных ситуаций нет, сообщили РИА Новости представители воздушных...
В московских аэропортах рассказали о работе во время снегопада
РИА Новости: московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, включая выдачу багажа, сбойных ситуаций нет, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
Ситуация с выдачей багажа в столичных аэропортах стала напряженной на фоне сильного снегопада, накрывшего Москву
9 января. Особенно сильно проблемы с багажом затронули аэропорт "Шереметьево
", где наблюдались серьезные задержки багажа из-за затруднения работы техники.
"Шереметьево" работает в штатном режиме, включая обработку и выдачу багажа пассажирам", - ответили в воздушной гавани в понедельник на вопрос о ситуации с выдачей багажа пассажирам.
Аэропорт "Домодедово
" также работает в штатном режиме, пассажиры получают багаж без задержек.
"Пассажиры, прилетающие в аэропорт "Домодедово", вовремя получают багаж. Сбойных ситуаций, связанных с выдачей багажа, с начала года не наблюдалась", - отметил представитель аэропорта.
Непогода почти не отразилась на работе наземных служб и в аэропорту "Жуковский".
"Заметных задержек в процессе выдачи багажа не зарегистрировано", - сообщили там.