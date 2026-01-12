https://ria.ru/20260112/aeroport-2067304464.html
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях снегопада
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях снегопада - РИА Новости, 12.01.2026
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях снегопада
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:39:00+03:00
2026-01-12T07:39:00+03:00
2026-01-12T07:39:00+03:00
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_73e5ebe98d2b6ecd56521352b1548d20.jpg
https://ria.ru/20260110/moskva-2067115932.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_89941914440ae7f46d13f060246e2c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях снегопада
Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме в условиях сильного снегопада
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов в сложных метеоусловиях и сильного снегопада. Утром высота снежного покрова в районе аэродрома превышала 40 сантиметра. Специалисты аэродромной службы работают над расчисткой взлетно-посадочной полосы и перрона в непрерывном режиме, обеспечивая безопасность взлетно-посадочных операций", - рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.
В "Гагарине" попросили пассажиров заранее выезжать в аэропорт из-за сложной ситуации на дорогах.