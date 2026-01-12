"Аэрофлот" отменил 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменяет 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани, сообщили в авиакомпании.