"Аэрофлот" отменил 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него
16:58 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/aeroflot-2067413817.html
"Аэрофлот" отменил 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него
краснодар
москва
аэрофлот
новый год
происшествия
краснодар, москва, аэрофлот, новый год, происшествия
Краснодар, Москва, Аэрофлот, Новый год, Происшествия
© Фото : Международный аэропорт Краснодар им Екатерины IIСнегопад в аэропорту Краснодара
Снегопад в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Международный аэропорт Краснодар им Екатерины II
Снегопад в аэропорту Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник отменяет 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани, сообщили в авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, "Аэрофлот" отменяет рейсы за 12 января. Отменены следующие рейсы между Москвой и Краснодаром за 12 января: SU1108/1109 Москва-Краснодар-Москва; SU1156/1157 Москва-Краснодар-Москва; SU 1208/1209 Москва-Краснодар-Москва; SU1265 Краснодар-Москва; SU1257 Краснодар-Москва; SU614/615 Краснодар-Ереван-Краснодар; SU2926 Краснодар-Екатеринбург", - говорится в сообщении.
Сотрудница наклеивает бирку на багаж - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам
11 января, 19:38
 
