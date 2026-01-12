Рейтинг@Mail.ru
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/aeroflot-2067307991.html
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву - РИА Новости, 12.01.2026
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву
Свыше 1 тысячи пассажиров ожидают вылетов отложенных рейсов "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:45:00+03:00
2026-01-12T08:45:00+03:00
москва
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:226:3239:2047_1920x0_80_0_0_2eb2b517cb48790ba97107015423856e.jpg
https://ria.ru/20260111/polsha-2067256509.html
москва
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b58cb50ddd9c421cf9213d0ffba5d474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Москва, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву

Более тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают рейсы из Владивостока в Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Свыше 1 тысячи пассажиров ожидают вылетов отложенных рейсов "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В аэропорту "Владивосток" изменено расписание вылетов рейсов: SU 1701 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного сегодня в 9.20 (07.20 мск). Расчетное время вылета в 14.50 (07.50 мск). SU 1703 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного сегодня в 13.50 (06.50 мск). Расчетное время вылета в 21.30 (14.30 мск). SU 1797 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного сегодня в 12.05 (05.05 мск). Вылет перенесен на завтра. Отправления ожидают свыше тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
Пассажиры проинформированы об изменении расписания, скопления пассажиров в здании аэровокзала нет.
Снегопад в Польше - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сильный снегопад нарушил работу аэропорта в Гданьске
11 января, 18:28
 
МоскваВладивостокАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала