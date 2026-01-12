https://ria.ru/20260112/aeroflot-2067307991.html
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву - РИА Новости, 12.01.2026
Свыше тысячи пассажиров "Аэрофлота" ожидают вылет из Владивостока в Москву
Свыше 1 тысячи пассажиров ожидают вылетов отложенных рейсов "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.01.2026
