09:48 12.01.2026
СМИ: чиновники Трампа встретятся с представителями Дании по Гренландии
Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа планируют встретиться с датскими чиновниками в среду по поводу ситуации с Гренландией, сообщает... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
нато
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, нато
СМИ: чиновники Трампа встретятся с представителями Дании по Гренландии

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа планируют встретиться с датскими чиновниками в среду по поводу ситуации с Гренландией, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванные дипломатические источники.
"Чиновники из администрации Трампа планируют встретиться с датскими чиновниками по поводу Гренландии в среду", - заявили CBS дипломатические источники.
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
25 декабря 2025, 18:51
Телеканал подчеркивает, что о встрече еще не объявляли официально.
CBS также анализирует последние заявления президента по поводу Гренландии и их влияние на отношения с европейскими союзниками Штатов. Как сказали телеканалу несколько неназванных европейских дипломатов, приверженность США к защите Европы и НАТО уже не такая неоспоримая, как раньше. Еще один дипломат отметил, что вопрос с положением Гренландии может оказаться стать "критической точкой" в отношениях с Европой.
Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Трамп: Две собачьи упряжки – вся оборона Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, считает Трамп
Вчера, 05:24
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"На два фронта": в Дании высказались о подготовке к войне за Гренландию
Вчера, 03:18
 
