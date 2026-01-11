Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
10:10 11.01.2026 (обновлено: 11:47 11.01.2026)
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
саратовская область
происшествия, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Саратовской областиПоследствия ДТП с участием двух машин в городе Пугачев Саратовской области
© Фото : Госавтоинспекция Саратовской области
Последствия ДТП с участием двух машин в городе Пугачев Саратовской области
САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Женщина и три ребенка пострадали в ДТП с участием двух машин в городе Пугачев Саратовской области, рассказали в региональной госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась в субботу в 19.05 мск вблизи дома 449 по улице Карла Маркса. Там произошло столкновение грузового автомобиля ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1976 года рождения и автомашины Lexus, которой управлял мужчина 1987 года рождения.
"В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены пассажиры автомашины Lexus женщина 1994 года рождения, несовершеннолетние мальчики 2008 года рождения (17 лет), 2014 года рождения (12 лет), 2021 года рождения (4 года). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в областной ГАИ в воскресенье.
ПроисшествияСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
