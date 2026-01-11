https://ria.ru/20260111/zhenschina-2067204284.html
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
Женщина и три ребенка пострадали в ДТП с участием двух машин в городе Пугачев Саратовской области, рассказали в региональной госавтоинспекции. РИА Новости, 11.01.2026
