В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Женщина и три ребенка пострадали в ДТП с участием двух машин в городе Пугачев Саратовской области, рассказали в региональной госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в субботу в 19.05 мск вблизи дома 449 по улице Карла Маркса. Там произошло столкновение грузового автомобиля ГАЗ под управлением водителя-мужчины 1976 года рождения и автомашины Lexus, которой управлял мужчина 1987 года рождения.