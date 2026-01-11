https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве - РИА Новости, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы... РИА Новости, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
Соскин: Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, Зеленский и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других. Вместо этого, посетовал эксперт, они обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом ТЦК и дезертирами на фронте.
"Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — резюмировал Соскин.
Накануне глава киевского режима обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
* Внесен в список террористов и экстремистов