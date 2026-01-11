Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 11.01.2026 (обновлено: 05:05 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве - РИА Новости, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T03:43:00+03:00
2026-01-11T05:05:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067183629.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067186167.html
https://ria.ru/20260109/kadyrov-2067043055.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве

Соскин: Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
01:28
По мнению политолога, Зеленский и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других. Вместо этого, посетовал эксперт, они обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом ТЦК и дезертирами на фронте.
"Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — резюмировал Соскин.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине
02:38
Накануне глава киевского режима обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
9 января, 20:59
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала