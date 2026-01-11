На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева на фоне огромных проблем в энергетической сфере столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политолога, Зеленский и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других. Вместо этого, посетовал эксперт, они обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом ТЦК и дезертирами на фронте.

"Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — резюмировал Соскин.

Накануне глава киевского режима обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.