"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе

"Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние", — говорится в материале.

"В конце концов, глава украинского государства находится под огромным давлением из-за коррупционных скандалов, зашедших в тупик переговоров о прекращении огня и отставки его давнего доверенного лица Андрея Ермака", — резюмирует BZ.

Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.