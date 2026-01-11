Рейтинг@Mail.ru
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
01:28 11.01.2026 (обновлено: 02:07 11.01.2026)
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 11.01.2026
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 11.01.2026
в мире
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
Новости
ru-RU
в мире, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе

BZ: Зеленский рискует, проводя перестановки в разгар боевых действий

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует, проводя кадровые перестановки в своем окружении в разгар войны, пишет газета Berliner Zeitung.
«
"Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние", — говорится в материале.
По данным издания, такие изменения в центральном аппарате Украине продиктованы желанием главы киевского режима снова сосредоточить власть в своих руках, одновременно попытавшись дистанцироваться от недавних коррупционных скандалов и провалов на фронте.
"В конце концов, глава украинского государства находится под огромным давлением из-за коррупционных скандалов, зашедших в тупик переговоров о прекращении огня и отставки его давнего доверенного лица Андрея Ермака", — резюмирует BZ.
В начале января Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Позже глава киевского режима предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю он предложил пост первого вице-премьера.
На фоне масштабных изменений издание "Страна.ua" сообщило, что Генштаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Зеленского.
* Внесен в список террористов и экстремистов
