Защита Блиновской обжаловала приговор

"Жалобу мы подали ещё в прошлом году в декабре",- сказала собеседница агентства.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.