Защита Блиновской обжаловала приговор - РИА Новости, 11.01.2026
10:33 11.01.2026
Защита Блиновской обжаловала приговор
Защита Блиновской обжаловала приговор
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационном суде, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 11.01.2026
Защита Блиновской обжаловала приговор

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала её приговор в кассационном суде, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Жалобу мы подали ещё в прошлом году в декабре",- сказала собеседница агентства.
Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
Блогер была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал ее банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
