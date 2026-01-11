Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 11.01.2026 (обновлено: 16:22 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/zaporozhe-2067242514.html
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 11.01.2026
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
Более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света, специалисты работают над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:16:00+03:00
2026-01-11T16:22:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
мелитополь
бердянск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260110/rossiya-2067121610.html
запорожская область
мелитополь
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, мелитополь, бердянск, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Мелитополь, Бердянск, Происшествия
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света

Балицкий: более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света, специалисты работают над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Временное отключение электроснабжения в пяти муниципальных образованиях Запорожской области: в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, водоснабжение приостановилось в семи населенных пунктах и затронуло 10869 абонентов.
"Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - подчеркнул губернатор.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Новгородской области более трех тысяч человек остались без электричества
10 января, 14:40
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийМелитопольБердянскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала