В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 11.01.2026
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
Более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света, специалисты работают над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:16:00+03:00
2026-01-11T16:16:00+03:00
2026-01-11T16:22:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
мелитополь
бердянск
происшествия
запорожская область
мелитополь
бердянск
Новости
ru-RU
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
