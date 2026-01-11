В Ровенской области Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы произошли в Сарнах в Ровненской области на северо-западе Украины на фоне воздушной тревоги в воскресенье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Ровненской области звучит воздушная тревога.
"В Сарнах в Ровненской области были слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
