В Соцфонде рассказали о назначенных в новогодние праздники выплатах
В Соцфонде рассказали о назначенных в новогодние праздники выплатах
Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки,... РИА Новости, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"С 1 по 10 января 2026 года специалисты Соцфонда приняли решения по более чем 210 тысячам обращениям на различные выплаты, пособия, реабилитацию и услуги. Параллельно гражданам было предоставлено свыше 2 миллионов информационных услуг – справок, выписок и актуальных сведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Соцфонд в период зимних праздников принимал и обрабатывал поступающие заявления на получение социальных выплат и мер поддержки в том числе и по вступившим в силу с нового года изменениям. Так, большая часть обращений связана с единым пособием для семей с детьми и беременных женщин - за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений, поданных через "Госуслуги".
"Особое внимание уделено поддержке и участников специальной военной операции. Специалисты уже приняли первые в этом году 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах Соцфонда. При этом 115 участников СВО уже приступили к лечению, из них 47 обеспечены проездными билетами до центров и обратно – новым вариантом оплаты проезда, введенным с января", - добавили в сообщении.
Кроме того, клиентские службы Соцфонда работали 5 января во всех регионах России
. В этот день было решено 14 699 неотложных вопросов россиян.