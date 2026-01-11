В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt.
"Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. С 2025 года ее летательные аппараты применяются на Украине. Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей", — сообщается в публикации.
По словам украинского военного, которого цитирует издание, первые месяцы использования немецкой военной продукции обернулись "фиаско", поскольку БПЛА "почти не годились к боевому применению".
"Многие дроны либо вообще не были готовы к запуску, либо падали сразу после старта", — говорится в статье.
По данным издания, компания попыталась устранить дефекты и вскоре планирует поставить новую партию дронов Киеву, поэтому остается только дождаться, выдержат ли такие "чудо-показатели" проверку в бою.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
