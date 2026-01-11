Рейтинг@Mail.ru
В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 11.01.2026
В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ
В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ - РИА Новости, 11.01.2026
В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ
Украинские военнослужащие массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt. РИА Новости, 11.01.2026
В Германии узнали о фиаско с дронами, разочаровавшем ВСУ

Die Welt: ВСУ жалуются на провалы немецких дронов на поле боя

© AP Photo / Libkos Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие массово жалуются на проблемы с дронами немецкой компании Helsing GmbH в боях против России, пишет Die Welt.
"Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. С 2025 года ее летательные аппараты применяются на Украине. Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей", — сообщается в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
Вчера, 16:30
По словам украинского военного, которого цитирует издание, первые месяцы использования немецкой военной продукции обернулись "фиаско", поскольку БПЛА "почти не годились к боевому применению".
"Многие дроны либо вообще не были готовы к запуску, либо падали сразу после старта", — говорится в статье.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
Вчера, 16:16
По данным издания, компания попыталась устранить дефекты и вскоре планирует поставить новую партию дронов Киеву, поэтому остается только дождаться, выдержат ли такие "чудо-показатели" проверку в бою.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
 
 
