В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадала гимназия

МОСКВА, 11янв – РИА Новости. Директор Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского Марина Шахова сообщила РИА Новости, что учебное заведение в ночь на воскресенье пострадало из-за атаки ВСУ, сейчас проводятся работы по выявлению ущерба, а учащиеся переведены на дистанционное обучение.

"В результате атаки БПЛА повреждён фасад здания, выбиты окна, попало по крыше гимназии. В это время в здании находился охранник, он не пострадал. Основная часть здания целая, атака пришлась по одному из корпусов. Сейчас выясняется нанесенный ущерб, принимаются соответствующие меры, необходимые для начала учебного процесса, но об этом говорить преждевременно. Пока учащиеся переведены на дистанционное обучение. Сколько это продлится, сказать не могу. Всего в учебном заведении учатся более 300 ребят", - сообщила Шахова агентству в воскресенье.