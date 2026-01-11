https://ria.ru/20260111/vsu-2067245880.html
В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадала гимназия
В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадала гимназия - РИА Новости, 11.01.2026
В Воронеже из-за атаки ВСУ пострадала гимназия
Директор Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского Марина Шахова сообщила РИА Новости, что учебное заведение в ночь на... РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
2026
МОСКВА, 11янв – РИА Новости. Директор Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского Марина Шахова сообщила РИА Новости, что учебное заведение в ночь на воскресенье пострадало из-за атаки ВСУ, сейчас проводятся работы по выявлению ущерба, а учащиеся переведены на дистанционное обучение.
Ранее в мэрии Воронежа
сообщили журналистам, что в ночь на воскресенье Воронежская православная гимназия получила повреждения при атаке украинских БПЛА.
"В результате атаки БПЛА повреждён фасад здания, выбиты окна, попало по крыше гимназии. В это время в здании находился охранник, он не пострадал. Основная часть здания целая, атака пришлась по одному из корпусов. Сейчас выясняется нанесенный ущерб, принимаются соответствующие меры, необходимые для начала учебного процесса, но об этом говорить преждевременно. Пока учащиеся переведены на дистанционное обучение. Сколько это продлится, сказать не могу. Всего в учебном заведении учатся более 300 ребят", - сообщила Шахова агентству в воскресенье.
По ее словам, сейчас в гимназии работают представители правоохранительных и следственных органов.
"Сегодня в гимназии силами работников нашего заведения ведется уборка: выгребаем мусор, убираем выбитые стекла. Идет рабочий процесс", - добавила директор гимназии.