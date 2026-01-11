Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 11.01.2026
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал в Запорожской области при ударе беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Мужчина пострадал в Запорожской области при ударе беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница в результате атаки украинского БПЛА пострадал мужчина 1972 года рождения, он госпитализирован в Васильевскую ЦРБ", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, за прошедшие сутки зафиксировано четыре факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
