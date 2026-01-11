Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 110 объектов ВСУ - РИА Новости, 11.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 11.01.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 110 объектов ВСУ
Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю, сообщили в группировке. РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 11 янв - РИА Новости. Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю, сообщили в группировке.
"Ежедневно в Сумской и Харьковской областях артиллерийские расчеты группировки войск "Север" уничтожают пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ. Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю", - сообщили в группировке.
По данным собеседника агентства, свыше 10 целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь".
"Круглосуточно работаем на всех направлениях. Разведчики вскрывают цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу противника. Зачастую поражаем инженерную и специальную технику, которая задействована украинскими боевиками в укреплении оборонительных сооружений, в возведении переправ через водные преграды. В тыловых районах часто встречается транспорт подвоза боеприпасов, продовольствия. Эти цели также активно уничтожаем заблаговременно, - рассказал журналистам командир артиллерийского дивизиона с позывным "Кулак".
В группировке "Север" уточнили, что данные артподразделения ежедневно выполняют огневые задачи, обеспечивая продвижение штурмовых групп по всей линии фронта.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
