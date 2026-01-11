Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 110 объектов ВСУ

"Круглосуточно работаем на всех направлениях. Разведчики вскрывают цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу противника. Зачастую поражаем инженерную и специальную технику, которая задействована украинскими боевиками в укреплении оборонительных сооружений, в возведении переправ через водные преграды. В тыловых районах часто встречается транспорт подвоза боеприпасов, продовольствия. Эти цели также активно уничтожаем заблаговременно, - рассказал журналистам командир артиллерийского дивизиона с позывным "Кулак".