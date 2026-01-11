https://ria.ru/20260111/vsu-2067193803.html
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 11 янв - РИА Новости. Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю, сообщили в группировке.
"Ежедневно в Сумской и Харьковской областях
артиллерийские расчеты группировки войск "Север" уничтожают пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ. Более 110 объектов ВСУ
уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю", - сообщили в группировке.
По данным собеседника агентства, свыше 10 целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь".
"Круглосуточно работаем на всех направлениях. Разведчики вскрывают цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу противника. Зачастую поражаем инженерную и специальную технику, которая задействована украинскими боевиками в укреплении оборонительных сооружений, в возведении переправ через водные преграды. В тыловых районах часто встречается транспорт подвоза боеприпасов, продовольствия. Эти цели также активно уничтожаем заблаговременно, - рассказал журналистам командир артиллерийского дивизиона с позывным "Кулак".
В группировке "Север" уточнили, что данные артподразделения ежедневно выполняют огневые задачи, обеспечивая продвижение штурмовых групп по всей линии фронта.