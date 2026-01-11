Рейтинг@Mail.ru
ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 11.01.2026 (обновлено: 08:39 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/vsu-2067193320.html
ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА
ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА
Украинские войска, понесшие потери из-за регулярных атак, выводят расчеты БПЛА из Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T06:31:00+03:00
2026-01-11T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20260108/vsu-2066869427.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, В мире
ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА

РИА Новости: ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские войска, понесшие потери из-за регулярных атак, выводят расчеты БПЛА из Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в "Ахмате"
8 января, 13:33
Уточняется, что на вооружении украинских боевиков были ударные дроны "Вампир" ("Баба-яга") и "Дартс", которыми они атаковал территорию Курской области.
Как заявил президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки потери ВСУ здесь составили более 130 военных, три автомобиля и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала