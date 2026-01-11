ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА

Как заявил президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки потери ВСУ здесь составили более 130 военных, три автомобиля и три склада материальных средств.