ВСУ из-за потерь выводят из Сумской области расчеты БПЛА
Украинские войска, понесшие потери из-за регулярных атак, выводят расчеты БПЛА из Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T06:31:00+03:00
2026-01-11T06:31:00+03:00
2026-01-11T08:39:00+03:00
