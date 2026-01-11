Рейтинг@Mail.ru
В "Склифе" показали самые интересные находки в пациентах - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/vrachi-2067193498.html
В "Склифе" показали самые интересные находки в пациентах
В "Склифе" показали самые интересные находки в пациентах - РИА Новости, 11.01.2026
В "Склифе" показали самые интересные находки в пациентах
НИИ имени Склифосовского опубликовал подборку самых неожиданных "находок" в пациентах за прошедший год. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T06:58:00+03:00
2026-01-11T06:58:00+03:00
в мире
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970457379_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_40fbd6a40f62f6cdd8adfb3b5acc9f1f.jpg
https://ria.ru/20260108/obuv-2066827195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970457379_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c93d8f6cf928b54593ca200d7abcbf6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, общество
В мире, Россия, Общество
В "Склифе" показали самые интересные находки в пациентах

НИИ им. Склифосовского опубликовал самые интересные находки в пациентах

© iStock.com / Andrey MitrofanovРентгеновский снимок
Рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© iStock.com / Andrey Mitrofanov
Рентгеновский снимок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. НИИ имени Склифосовского опубликовал подборку самых неожиданных "находок" в пациентах за прошедший год.
«
"Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта", — говорится в Telegram-канале учреждения.
В институте напомнили, что ежегодно туда поступают десятки людей с инородными телами, которым требуется экстренная помощь и, чаще всего, длительное лечение.
Зимняя обувь - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Врач рассказала, какую обувь опасно носить зимой
8 января, 04:33
 
В миреРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала