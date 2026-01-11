Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 11.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 11.01.2026 (обновлено: 12:36 11.01.2026)
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 11.01.2026
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих и 18 автомобилей в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.01.2026
2026
Новости
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 290 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих и 18 автомобилей в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в военном ведомстве.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области", - отметили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала
Заголовок открываемого материала