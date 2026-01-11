https://ria.ru/20260111/vostok-2067216771.html
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих и 18 автомобилей в зоне работы группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
