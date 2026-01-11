В Воронеже установили личность мужчины, который ударил подростка в сквере

ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, который ударил подростка в сквере в Воронеже - им оказался 60-летний житель города, сообщили в СУСК России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, где взрослый мужчина подходит к подросткам и дважды бьёт одного из них кулаком в лицо. Авторы сообщают, что подростки играли в снежки в сквере и случайно попали в мужчину, который гулял с девочкой. В ответ мужчина начал проявлять агрессию и выгонять подростков из сквера, используя ненормативную лексику. Ребята отказались уходить, сказав, что сквер - это общественное место, а снежком они попали случайно. После этого мужчина схватил одного из подростков за капюшон, начал его стрясти, а после дважды ударил. В итоге, мужчина разбил подростку губу и у него осталась гематома на лице. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство".
"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый - им оказался 60-летний местный житель", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
В СУСК сообщили, что подозреваемого уже допросили, ему в ближайшее время предъявят обвинение.