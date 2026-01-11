Рейтинг@Mail.ru
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/voda-2067183166.html
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды - РИА Новости, 11.01.2026
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды
Более 10 тысяч сэндвичей и 43 тысяч бутылок воды было выдано пассажирам в "Шереметьево", аэропорт обслужил 506 рейсов и свыше 80 тысяч пассажиров 10 января с... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T01:14:00+03:00
2026-01-11T01:14:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg
https://ria.ru/20260110/aeroport-2067149828.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_81f07a59b4afe88f00390b4a2fef6ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт)
В "Шереметьево" пассажирам выдали 43 тысячи бутылок воды

В "Шереметьево" пассажирам 10 января выдали 43 тысячи бутылок воды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч сэндвичей и 43 тысяч бутылок воды было выдано пассажирам в "Шереметьево", аэропорт обслужил 506 рейсов и свыше 80 тысяч пассажиров 10 января с 00.00 по 22.00 мск, сообщили в воздушной гавани.
"Фактически за 10 января в период с 00:00 до 22:00 мск аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний... Чтобы облегчить период ожидания для пассажиров за прошедшие сутки Шереметьево совместно с авиакомпаниями оказывали всевозможные меры поддержки: организация и выдача бесплатного питания: более 10 000 сэндвичей и бутербродов в ассортименте, более 43 000 единиц бутилированной воды", - говорится в сообщении.
Сейчас аэропорт работает без ограничений и в полном объеме обслуживает рейсы. Осуществляется бесперебойная обработка и выдача багажа пассажирам прибывших рейсов. В зонах его выдачи отсутствуют скопления пассажиров.
Аэродромная служба "Шереметьево" за последние сутки 11 раз очищала взлетно-посадочные полосы, при этом обеспечивались попеременные взлеты и посадки самолетов.
"Стоит особо отметить, что за прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1,1 миллиона кубических метров снега – рекордный суточный объем за историю аэропорта", - сказано в пресс-релизе.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание полетов в Шереметьево
Вчера, 18:29
 
Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала