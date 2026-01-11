Молдавия не справляется с внутренним кризисом, считает политолог

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавские власти не справляются с кризисом в стране, не сдержав предвыборных обещаний об изменениях к лучшему, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

Президентские выборы в Молдавии состоялись осенью 2024 года. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.

"После первого тура президентских выборов Майя Санду говорила, что услышала своих избирателей и учла ошибки, надеясь победить с первого тура. Но мы видели, что она победила со второго тура, и она говорила о том, что ошибки учтены и страну ждут изменения. В результате каких-то изменений не было, буквально косметические перестановки, и даже ее избиратели сказали, что недовольны теми изменениями, которые были после президентских выборов. И на парламентских выборах были те же обещания. Но как мы видим на протяжении того недолгого времени, пока работал парламент, страну сотрясали скандалы, и парламент с ними не справляется", - сказал Кориненко.

По его словам, не справляется государственная система, госбюджет Молдавии на 2026 год был принят с дефицитом в 1,2 миллиарда долларов.

"Впервые не были проиндексированы зарплаты учителей. Более того, у нас скандал с контрабандой оружия, мы по-прежнему не понимаем, что произошло, будут ли доведены эти расследования до конца, но мы видим в то же время, что никто ответственности по итогу не несет за это. Тяжелая ситуация с наркотрафиком, тяжелая экономическая ситуация. И в этом, безусловно, виновата власть, которая неправильно умеет расставлять приоритеты", - подчеркнул он.

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были переносные зенитные ракетные комплексы. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.