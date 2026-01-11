Рейтинг@Mail.ru
19:02 11.01.2026 (обновлено: 19:57 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/venesuela-2067259561.html
В Минэнерго высказались о мерах безопасности компаниям из США в Венесуэле
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле, нью-йорк (город)
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле, Нью-Йорк (город)
В Минэнерго высказались о мерах безопасности компаниям из США в Венесуэле

Минэнерго: военные США не дают компаниям гарантии безопасности в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Военные США сейчас не предоставляют американским нефтяным компаниям гарантии безопасности для работы в Венесуэле, заявил в воскресенье глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.
"Сейчас мы этого не делаем", - ответил Райт на вопрос телеканала CBS, предоставляют ли американские военные гарантии безопасности для нефтяных компаний из США для работы в Венесуэле.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Посол России назвал последствия ввода нефтяного эмбарго США для Венесуэлы
10 января, 03:35
Уже в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, рассмотрят ли власти США возможность присутствия американских войск в Венесуэле в рамках таких гарантий, Райт сказал, что внешняя политика нынешней администрации Соединенных Штатов в значительной степени ориентирована на торговлю, а "не на солдат и оружие", поэтому он не считает, что это обсуждается.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране
Вчера, 05:25
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по ВенесуэлеНью-Йорк (город)
 
 
