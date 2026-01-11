Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране

МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы отвергли заявления США о якобы небезопасной обстановке в стране и наличии вооруженных формирований на блокпостах, говорится в коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале вице-президента по коммуникациям Альфреда Няньеса.
Посольство США в латиноамериканской стране ранее заявило, что вооруженные дружинники в Венесуэле, известные как "колективос", устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США. Там отметили, что ситуация в стране остается неустойчивой и повторили призыв к гражданам США уехать из Венесуэлы.
"Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение о безопасности, выпущенное госдепартаментом США, основано на домыслах, которые направлены на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует", - сказано в заявлении венесуэльских властей.
В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что страна находится "в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности" - все населенные пункты, транспортные артерии, контрольно-пропускные пункты и системы безопасности функционируют в штатном режиме, а "все вооружения республики находятся под контролем правительства".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.