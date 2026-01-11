Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране - РИА Новости, 11.01.2026
05:25 11.01.2026
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране - РИА Новости, 11.01.2026
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране
Власти Венесуэлы отвергли заявления США о якобы небезопасной обстановке в стране и наличии вооруженных формирований на блокпостах, говорится в коммюнике... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
силия флорес
оон
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, ООН
Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране

Власти Венесуэлы опровергли заявления США о небезопасной обстановке в стране

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы отвергли заявления США о якобы небезопасной обстановке в стране и наличии вооруженных формирований на блокпостах, говорится в коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале вице-президента по коммуникациям Альфреда Няньеса.
Посольство США в латиноамериканской стране ранее заявило, что вооруженные дружинники в Венесуэле, известные как "колективос", устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США. Там отметили, что ситуация в стране остается неустойчивой и повторили призыв к гражданам США уехать из Венесуэлы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Трамп поблагодарил Венесуэлу за освобождение политзаключенных
03:16
"Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение о безопасности, выпущенное госдепартаментом США, основано на домыслах, которые направлены на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует", - сказано в заявлении венесуэльских властей.
В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что страна находится "в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности" - все населенные пункты, транспортные артерии, контрольно-пропускные пункты и системы безопасности функционируют в штатном режиме, а "все вооружения республики находятся под контролем правительства".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Vitol отправит растворитель для нефти в Венесуэлу по сделке с США
00:29
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Силия ФлоресООН
 
 
