Венесуэла опровергла заявления США о небезопасной обстановке в стране

МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы отвергли заявления США о якобы небезопасной обстановке в стране и наличии вооруженных формирований на блокпостах, говорится в коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале вице-президента по коммуникациям Альфреда Няньеса.

Посольство США в латиноамериканской стране ранее заявило, что вооруженные дружинники в Венесуэле , известные как "колективос", устраивают блокпосты в поисках американцев и сторонников США. Там отметили, что ситуация в стране остается неустойчивой и повторили призыв к гражданам США уехать из Венесуэлы.

"Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение о безопасности, выпущенное госдепартаментом США, основано на домыслах, которые направлены на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует", - сказано в заявлении венесуэльских властей.

В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что страна находится "в состоянии полного спокойствия, мира и стабильности" - все населенные пункты, транспортные артерии, контрольно-пропускные пункты и системы безопасности функционируют в штатном режиме, а "все вооружения республики находятся под контролем правительства".

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.