"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро
02:12 11.01.2026 (обновлено: 09:06 11.01.2026)
"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро
Во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не оказалось охраны, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров... РИА Новости, 11.01.2026
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро

Мелик-Багдасаров: рядом с Мадуро во время захвата не оказалось охраны

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не оказалось охраны, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире программы "Соловьев.Live".
«

"Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости" — рассказал он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
00:44
Мелик-Багдасаров добавил, что во время атаки произошли перебои со связью, поэтому ПВО не смогла нормально отработать по целям. При этом часть людей, находившихся с Мадуров в резиденции, пострадала.
"Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция — никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала", — заключил посол.
США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Жители Гондураса на демонстрации против денонсации соглашения об экстрадиции с США в Тегусигальпе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Гондурас возобновил договор об экстрадиции с США на фоне похищения Мадуро
Вчера, 20:53
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции
9 января, 22:19
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
