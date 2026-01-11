"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не оказалось охраны, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире программы " Во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не оказалось охраны, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире программы " Соловьев.Live ".

« "Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости" — рассказал он.

Мелик-Багдасаров добавил, что во время атаки произошли перебои со связью, поэтому ПВО не смогла нормально отработать по целям. При этом часть людей, находившихся с Мадуров в резиденции, пострадала.

"Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция — никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала", — заключил посол.

США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.

Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.