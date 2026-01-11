Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Великобритании дерзко высказался о Путине - РИА Новости, 11.01.2026
09:39 11.01.2026 (обновлено: 14:12 11.01.2026)
Глава Минобороны Великобритании дерзко высказался о Путине
Глава Минобороны Великобритании дерзко высказался о Путине - РИА Новости, 11.01.2026
Глава Минобороны Великобритании дерзко высказался о Путине
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph. РИА Новости, 11.01.2026
Глава Минобороны Великобритании дерзко высказался о Путине

Глава МО Британии Хили захотел похитить Путина

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph.
"Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", — заявил он.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро
Вчера, 02:12
В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
Вчера, 00:44
 
