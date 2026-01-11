https://ria.ru/20260111/vakansii-2067185030.html
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне - РИА Новости, 11.01.2026
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T01:59:00+03:00
2026-01-11T01:59:00+03:00
2026-01-11T02:30:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_8eb568ab14a6f2e5a4bb042a686247cb.jpg
https://ria.ru/20251230/rabotodateli-2065543212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_017b1610f1ec3f13178f841db8ce4fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
РИА Новости: россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам – почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций – 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика – 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, россияне активно откликались на должности программиста и разработчика (30 миллионов откликов), администратора (15 миллионов), бухгалтера (14 миллионов), упаковщика и комплектовщика (12 миллионов), дизайнера (9,6 миллиона) и официанта (6,7 миллиона).