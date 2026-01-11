Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.

"Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам – почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций – 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика – 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом.