01:59 11.01.2026 (обновлено: 02:30 11.01.2026)
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне

РИА Новости: россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера

© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам – почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций – 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика – 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, россияне активно откликались на должности программиста и разработчика (30 миллионов откликов), администратора (15 миллионов), бухгалтера (14 миллионов), упаковщика и комплектовщика (12 миллионов), дизайнера (9,6 миллиона) и официанта (6,7 миллиона).
