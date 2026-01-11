В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке

"Сегодня днем на улице Ключевская 23-летний водитель автомобиля Lexus (стаж вождения 1,5 года) не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП два находившихся на остановке человека доставлены в медицинское учреждение: школьница, 16 лет, и женщина, 61 год", - говорится в сообщении.