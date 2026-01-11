https://ria.ru/20260111/ulan-ude-2067209437.html
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке
Водитель легковой иномарки въехал в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ, два человека пострадали, сообщило МВД Бурятии. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T11:51:00+03:00
происшествия
октябрьский район
улан-удэ
республика бурятия
новый год
октябрьский район
улан-удэ
республика бурятия
