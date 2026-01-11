Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке
11:28 11.01.2026 (обновлено: 11:51 11.01.2026)
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке
Водитель легковой иномарки въехал в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ, два человека пострадали, сообщило МВД Бурятии.
2026-01-11T11:28:00+03:00
2026-01-11T11:51:00+03:00
2026
В Улан-Удэ автомобиль сбил двух людей на трамвайной остановке

На месте происшествия, где водитель легковой иномарки въехал в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ
На месте происшествия, где водитель легковой иномарки въехал в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 11 янв - РИА Новости. Водитель легковой иномарки въехал в трамвайную остановку в Октябрьском районе Улан-Удэ, два человека пострадали, сообщило МВД Бурятии.
"Сегодня днем на улице Ключевская 23-летний водитель автомобиля Lexus (стаж вождения 1,5 года) не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП два находившихся на остановке человека доставлены в медицинское учреждение: школьница, 16 лет, и женщина, 61 год", - говорится в сообщении.
Детали аварии устанавливаются.
Заголовок открываемого материала