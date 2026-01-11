Рейтинг@Mail.ru
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067275433.html
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет - РИА Новости, 11.01.2026
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:15:00+03:00
2026-01-11T22:15:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:76:2000:1202_1920x0_80_0_0_da46cd91d6175263972ebbc1aab266e8.jpg
https://ria.ru/20260110/zelenskiy-2067092295.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет

Зеленский: Европа должна отдать Украине свои резервы ракет ПВО

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО.
"Первый приоритет - ракеты для ПВО... нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Как подчеркнул Зеленский, эти ракеты должны быть у Украины. Кроме того, он потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
10 января, 10:26
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала