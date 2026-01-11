https://ria.ru/20260111/ukraina-2067275433.html
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет - РИА Новости, 11.01.2026
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:15:00+03:00
2026-01-11T22:15:00+03:00
2026-01-11T22:15:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:76:2000:1202_1920x0_80_0_0_da46cd91d6175263972ebbc1aab266e8.jpg
https://ria.ru/20260110/zelenskiy-2067092295.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
Зеленский: Европа должна отдать Украине свои резервы ракет ПВО