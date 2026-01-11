Рейтинг@Mail.ru
17:12 11.01.2026
На Украине больше полусотни поездов следуют с отставанием от графика
На Украине больше полусотни поездов следуют с отставанием от графика
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 60 поездов на Украине следуют с отставанием от графика, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги".
"Свыше 60 поездов следуют с отклонением от графика. Среди них международные и поезда дальнего следования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Еще порядка 20 поездов следуют по измененному маршруту. Сложившуюся ситуацию в компании объясняют задержками на границе, плохими погодными условиями и "мероприятиями, связанными с безопасностью".
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Жители села Гореничи Бучанского района Киевской области перекрыли дорогу в знак протеста против того, что в их домах уже четвертые сутки нет света и тепла - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Жителей Киевской области попросили прекратить перекрывать дороги
