На Украине больше полусотни поездов следуют с отставанием от графика

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 60 поездов на Украине следуют с отставанием от графика, сообщили в компании-операторе "Украинские железные дороги".

"Свыше 60 поездов следуют с отклонением от графика. Среди них международные и поезда дальнего следования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Еще порядка 20 поездов следуют по измененному маршруту. Сложившуюся ситуацию в компании объясняют задержками на границе, плохими погодными условиями и "мероприятиями, связанными с безопасностью".