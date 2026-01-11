Жителей Киевской области попросили прекратить перекрывать дороги

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава военной администрации Киевской области Николай Калашник призвал жителей не блокировать дороги из-за отсутствия света и тепла.
"Уважаемые жители Киевской области! Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит включение света", — говорится в заявлении.
Ранее сегодня издание "Страна.ua" сообщило, что жители села Гореничи Бучанского района Киевской области в знак протеста мешают проезду транспорта, поскольку в их домах уже четвертые сутки нет электричества и отопления. По данным агентства УНИАН, накануне то же самое произошло в селе Софиевская Борщаговка на окраине Киева.
В ночь на пятницу российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей ВПК противника. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
В итоге левый берег Киева частично остался без света и тепла, метро работает с ограничениями, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. При этом массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на всей территории Украины еще 10 октября прошлого года. Тогда власти сообщили о повреждениях в энергосетях и коммунальных системах.