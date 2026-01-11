Рейтинг@Mail.ru
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 11.01.2026
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
Издание Daily Mail утверждает, что Великобритания планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе... РИА Новости, 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067232037.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067190914.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067223594.html
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева

DM: Британия обещает Киеву еще не разработанные ракеты Nightfall

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Издание Daily Mail утверждает, что Великобритания планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
"Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности. <…> Ракеты Nightfall (сумерки), оснащенные 200-килограммовыми боеголовками, способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы", — утверждается в публикации.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
Вчера, 15:00
По данным издания, Минобороны Соединенного Королевства обратилось к британским предприятиям с просьбой "разработать, создать и поставить первые три образца ракеты". Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название "Nightfall" (сумерки), Минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
Вчера, 04:39
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил в интервью РИА Новости, что, обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияАндрей КелинСергей ЛавровНАТО
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала