Мужчина сбил пограничника при попытке выехать с Украины в Румынию

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мужчина за рулем внедорожника, в котором находились еще несколько человек, сбил сотрудника пограничной службы при попытке выехать из Украины в Румынию, а затем попытался прорвать линию заграждений на пограничном пункте, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины.
"На Буковине пограничный наряд обнаружил (внедорожник - ред.) Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного отряда, пытаясь преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
В результате один из сотрудников Госпогранслужбы получил тяжелые множественные травмы и был госпитализирован. После происшествия пограничники вместе с полицейскими нашли автомобиль и задержали шестерых человек, которые находились в машине при попытке сбежать через границу. Поиски водителя продолжаются.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.