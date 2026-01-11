Мужчина сбил пограничника при попытке выехать с Украины в Румынию

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мужчина за рулем внедорожника, в котором находились еще несколько человек, сбил сотрудника пограничной службы при попытке выехать из Украины в Румынию, а затем попытался прорвать линию заграждений на пограничном пункте, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины.

"На Буковине пограничный наряд обнаружил (внедорожник - ред.) Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного отряда, пытаясь преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.

В результате один из сотрудников Госпогранслужбы получил тяжелые множественные травмы и был госпитализирован. После происшествия пограничники вместе с полицейскими нашли автомобиль и задержали шестерых человек, которые находились в машине при попытке сбежать через границу. Поиски водителя продолжаются.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.