"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 11.01.2026 (обновлено: 15:12 11.01.2026)
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
Декларация так называемой коалиции желающих о размещении иностранных войск на Украине терпит крах, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
париж
дэниел дэвис
кир стармер
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина
великобритания
париж
россия
2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России

Дэвис: план ЕС по размещению западных войск на Украине рушится на глазах

Британские военнослужащие
Британские военнослужащие
Британские военнослужащие
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Декларация так называемой коалиции желающих о размещении иностранных войск на Украине терпит крах, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Намерения дерзкой "коалиции желающих" по Украине стремительно рушатся. <…> Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен всякого смысла", — написал он.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
Вчера, 13:45
Вчера, 13:45
По словам Дэвиса, "главная проблема" европейского плана заключается в том, что "Россия обладает правом вето — и она говорит "нет".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Вид на Нуук, Гренландия
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
Вчера, 04:39
Вчера, 04:39
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 02:38
Вчера, 02:38
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Париж, Дэниел Дэвис, Кир Стармер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
