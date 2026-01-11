НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Верховной рады по делу об извлечении выгоды за голосования в парламенте, а многие из них могут получить эти подозрения "в самое ближайшее время".