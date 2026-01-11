НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Верховной рады по делу об извлечении выгоды за голосования в парламенте, а многие из них могут получить эти подозрения "в самое ближайшее время".
"НАБУ готовит подозрения нескольким десяткам народных депутатов. Подозрения на сегодня вручены пятерым... Около сорока парламентариев эти подозрения получат в самое ближайшее время. А в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов. Все они получили деньги за голосование и не только в помещении, которое принадлежало (депутату Рады Юрию - ред.) Киселю", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
