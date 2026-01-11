Рейтинг@Mail.ru
НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий - РИА Новости, 11.01.2026
14:16 11.01.2026
НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий
НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Верховной... РИА Новости, 11.01.2026
2026
НАБУ готовит подозрения десяткам депутатов Рады, сообщил Шарий

Шарий: НАБУ готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Верховной рады по делу об извлечении выгоды за голосования в парламенте, а многие из них могут получить эти подозрения "в самое ближайшее время".
"НАБУ готовит подозрения нескольким десяткам народных депутатов. Подозрения на сегодня вручены пятерым... Около сорока парламентариев эти подозрения получат в самое ближайшее время. А в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов. Все они получили деньги за голосование и не только в помещении, которое принадлежало (депутату Рады Юрию - ред.) Киселю", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
В миреКиевАнатолий ШарийЮрий КиселевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
