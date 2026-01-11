Рейтинг@Mail.ru
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов
11:39 11.01.2026 (обновлено: 16:10 11.01.2026)
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов
Украинские власти хотят запретить российскую музыку на иностранных платформах
в мире
украина
россия
верховная рада украины
еврокомиссия
оон
украина
россия
в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине захотели избавиться от российских музыкантов

Власти Украины хотят заблокировать российскую музыку на международных платформах

Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские власти хотят запретить российскую музыку на иностранных платформах, сообщает Telegram-канал "Политика страны".
«
"В санкционном списке уже более ста артистов, и этот перечень планируют расширить", — говорится в публикации.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
В мире Украина Россия Верховная Рада Украины Еврокомиссия ООН
 
 
