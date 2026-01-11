На Украине запретили к показу фильм о Мазепе из-за участия Джигурды

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия" из-за наличия в актерском составе российского актера Никиты Джигурды, исполнившего в картине роль шведского короля.
"Согласно... приказу министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины "О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и его обнародовании на официальном вебсайте (Джигурда Н.Б.)"... государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение об отказе во внесении в государственный реестр фильмов фильм "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия", - говорится в опубликованном на сайте агентства документе.
Также в список запрещенных к показу на Украине фильмов были внесены картины с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева - "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза, "Довод" Кристофера Нолана и "Терминал" Стивена Спилберга.
Министерство культуры Украины в 2025 году внесло российских актеров Никиту Джигурду, Юрия Колокольникова и Валерия Николаева в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности". Позднее украинские власти потребовали от стриминговых платформ удалить западные фильмы и сериалы, в которых исполнял эпизодические роли Юрий Колокольников, под запрет попали в том числе четвертый сезон "Игры престолов" и третий сезон "Белого лотоса".
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
