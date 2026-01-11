На Украине запретили к показу фильм о Мазепе из-за участия Джигурды

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия" из-за наличия в актерском составе российского актера Никиты Джигурды, исполнившего в картине роль шведского короля.