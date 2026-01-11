"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пока ЕС обсуждает ввод войск на Украину, переговоры о мире бесполезны, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии", — предупредил он.
Во вторник во французской столице прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.