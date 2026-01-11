Рейтинг@Mail.ru
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067186167.html
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 11.01.2026
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине
Пока ЕС обсуждает ввод войск на Украину, переговоры о мире бесполезны, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:38:00+03:00
2026-01-11T02:38:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067183629.html
https://ria.ru/20260110/nato-2067117506.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Евросоюз, НАТО
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине

Аналитик Армстронг: пока ЕС разжигает войну, переговоры по Украине бесполезны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пока ЕС обсуждает ввод войск на Украину, переговоры о мире бесполезны, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии", — предупредил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
01:28
Во вторник во французской столице прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
При этом позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать обсуждать украинский вопрос с Россией, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
СМИ рассказали о переполохе на Украине из-за НАТО
Вчера, 14:01
 
В миреУкраинаРоссияСШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала