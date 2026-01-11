Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года - РИА Новости, 11.01.2026
07:43 11.01.2026
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года - РИА Новости, 11.01.2026
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
Россия в январе - октябре 2025 экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости, опираясь на данные американской... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T07:43:00+03:00
2026-01-11T07:43:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
россия
сша
канада
экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года

РИА Новости: РФ за десять месяцев продала США удобрений на $1,359 миллиарда

© РИА Новости / Денис Абрамов
Удобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия в январе - октябре 2025 экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости, опираясь на данные американской статслужбы.
Так, за десять месяцев американские компании нарастили закупки российских удобрений на 44% в годовом выражении, до 1,359 миллиарда долларов. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2022 года, когда РФ за десять месяцев поставила в США удобрений на 1,364 миллиарда долларов.
Флаги России и Индии у монумента Ворота Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%
5 декабря 2025, 14:29
Таким образом, Россия в январе - октябре 2025 года сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика удобрений в США, уступая по сумме экспорта лишь Канаде (3,1 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия (420,6 миллиона долларов).
На четвертом месте расположился Катар (325,6 миллиона долларов), а на пятом – Израиль (255,7 миллиона долларов). Чуть меньше Штаты покупают удобрений из государства Тринидад и Тобаго (185,9 миллиона долларов).
Недалеко от него ушли Мексика (181,4 миллиона долларов), Нигерия (155,8 миллиона долларов) и Алжир (152,9 миллиона долларов). Десятым крупнейшим поставщиком удобрений стала Литва (143,9 миллиона долларов).
Гранулированные калийные удобрения на складе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Поставки удобрений из России в ЕС упали
16 декабря 2025, 14:36
 
ЭкономикаРоссияСШАКанада
 
 
