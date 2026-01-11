https://ria.ru/20260111/udobreniya-2067194968.html
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года - РИА Новости, 11.01.2026
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
Россия в январе - октябре 2025 экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости, опираясь на данные американской... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T07:43:00+03:00
2026-01-11T07:43:00+03:00
2026-01-11T07:43:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_0:353:3012:2047_1920x0_80_0_0_8920ec954c96688b7e6be55d3fd003a6.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060081299.html
https://ria.ru/20251216/import-2062385615.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827432223_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_2dd265dc1441b68d852ce97abf70b592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
РИА Новости: РФ за десять месяцев продала США удобрений на $1,359 миллиарда