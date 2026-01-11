В Стамбуле запретили акцию у иранского консульства

СТАМБУЛ, 11 янв – РИА Новости. Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций.

Согласно сообщению, были зафиксированы призывы сторонников иранской оппозиции к проведению акции у консульства Ирана в 13.00 мск, в ходе которой планировалось зачитать некое подобие пресс-релиза.

"Для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка сочтено целесообразным запретить акцию, так как данное место не входит в список разрешенных для пресс-конференций, а акция может негативно сказаться на потоке людей и транспорта, так как консульство находится в районе, популярном среди туристов и местных жителей", - говорится в сообщении префектуры.

Сторонники иранской оппозиции все же зачитали пресс-релиз в кафе, хотя им и помешала другая группа активистов, сообщает портал Serbestiyet.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.