Рейтинг@Mail.ru
21:04 11.01.2026
В Стамбуле запретили акцию у иранского консульства
Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций.
в мире
иран
стамбул
тегеран (город)
иран
стамбул
тегеран (город)
в мире, иран, стамбул, тегеран (город)
В мире, Иран, Стамбул, Тегеран (город)
В Стамбуле запретили акцию у иранского консульства

Власти Стамбула запретили акцию у иранского консульства во избежание провокаций

СТАМБУЛ, 11 янв – РИА Новости. Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций.
Согласно сообщению, были зафиксированы призывы сторонников иранской оппозиции к проведению акции у консульства Ирана в 13.00 мск, в ходе которой планировалось зачитать некое подобие пресс-релиза.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль
Вчера, 15:34
"Для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка сочтено целесообразным запретить акцию, так как данное место не входит в список разрешенных для пресс-конференций, а акция может негативно сказаться на потоке людей и транспорта, так как консульство находится в районе, популярном среди туристов и местных жителей", - говорится в сообщении префектуры.
Сторонники иранской оппозиции все же зачитали пресс-релиз в кафе, хотя им и помешала другая группа активистов, сообщает портал Serbestiyet.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
Вчера, 19:11
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,4 миллиона риалов.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем
7 января, 14:53
 
