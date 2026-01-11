Туроператор рассказал об интересе россиян к Турции

СТАМБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы активно покупают туры по программам раннего бронирования на лето в Турцию, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

"Ситуация с летним сезоном выглядит весьма позитивно, продолжает расти интерес российских туристов к Турции. Увеличивается темп ранних бронирований, в первую очередь в Анталье, Стамбуле и Каппадокии. У Турции значительное конкурентное преимущество за счет баланса цены и качества, уровня сервиса, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуры. Особенно в сегменте семейного туризма у Турции на российском рынке почти нет конкурентов", - отметил Санджар.

По словам Санджара, Турция по-прежнему остается одним из самых доступных направлений для российских туристов.

Рекорд по числу отдохнувших за год в Турции туристов может быть побит по итогам 2025 года, за 11 месяцев страну посетили более 50 миллионов иностранцев, следует из статистики министерства культуры и туризма, с которой ранее ознакомилось РИА Новости.