В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.01.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе