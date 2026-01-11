Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране, сообщает CNN

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Ранее газета New York Times писала, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.

« "Варианты, которые рассматривает президент (Трамп - ред.), не включают в себя размещение военного контингента на территории Ирана", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.

Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, к которым может привести гибель протестующих. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.

Также в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. Он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США вмешаться в ситуацию в Иране.

С 8 января, после призывов со стороны Пехлеви, в Иране активизировались протестные шествия. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.