Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране, сообщает CNN - РИА Новости, 11.01.2026
20:05 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/tramp-2067266819.html
Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал CNN
в мире
иран
сша
дональд трамп
аббас аракчи
масуд пезешкиан
иран
сша
в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан
Трамп не рассматривает вариант размещения военных в Иране, сообщает CNN

CNN: Трамп не рассматривает размещение военных в Иране при возможной интервенции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома.
Ранее газета New York Times писала, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
«
"Варианты, которые рассматривает президент (Трамп - ред.), не включают в себя размещение военного контингента на территории Ирана", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.
Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, к которым может привести гибель протестующих. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.
Также в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. Он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января, после призывов со стороны Пехлеви, в Иране активизировались протестные шествия. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом
9 января, 05:54
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
9 января, 21:32
 
В миреИранСШАДональд ТрампАббас АракчиМасуд Пезешкиан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
