Рейтинг@Mail.ru
Трамп "закурил" кубинскую сигару - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/tramp-2067260680.html
Трамп "закурил" кубинскую сигару
Трамп "закурил" кубинскую сигару - РИА Новости, 11.01.2026
Трамп "закурил" кубинскую сигару
Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:28:00+03:00
2026-01-11T19:28:00+03:00
в мире
сша
куба
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067256790.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, дональд трамп
В мире, США, Куба, Дональд Трамп
Трамп "закурил" кубинскую сигару

Трамп репостнул сгенерированное фото, на котором он курит кубинскую сигару

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны.
Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. Он также порекомендовал кубинцам заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".
© Donald J. Trump/Truth SocialДональд Трамп
Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Дональд Трамп
В воскресенье в соцсети Truth Social президент США репостнул сгенерированное ИИ изображение, на котором он сам, одетый в черный костюм и красный галстук, курит сигару на фоне флага Кубы. На картинке также написано: "Лучшие в мире кубинские сигары".
При этом сам Трамп не курит.
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Вчера, 18:32
 
В миреСШАКубаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала