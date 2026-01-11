https://ria.ru/20260111/tramp-2067260680.html
Трамп "закурил" кубинскую сигару
Трамп "закурил" кубинскую сигару - РИА Новости, 11.01.2026
Трамп "закурил" кубинскую сигару
Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага... РИА Новости, 11.01.2026
Трамп "закурил" кубинскую сигару
Трамп репостнул сгенерированное фото, на котором он курит кубинскую сигару