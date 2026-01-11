Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира - РИА Новости, 11.01.2026
17:22 11.01.2026 (обновлено: 18:15 11.01.2026)
Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира
Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира
Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв — РИА Новости. Мир начал меняться задолго до президентства Трампа и его действий в Венесуэле, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"А вот посмотрите, сколь стремительно изменился мир буквально на наших глазах. Многим кажется, что его изменил президент США Дональд Трамп, захватив Николаса Мадуро и посягая на Гренландию. Тем, что откровенно презирает международное право. А что, если посмотреть на дело с другого конца? Действия и слова Трампа — лишь характеристика изменившегося мира", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
При этом Трамп говорит о своих принципах и мотивах прямо, в отличие от лидеров европейских стран, отметил телеведущий.
"По крайней мере, честно. А мир на самом деле изменился до него. Хищничество? А разве десять волн расширения НАТО на восток — не хищничество? Как можно так поступить с Николасом Мадуро? Да, конечно, нельзя. А простите, чем лучше кровавый госпереворот на Украине, когда западные гаранты, представляющие министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши, ставят свои подписи под документом об урегулировании политического кризиса на Украине, а чуть ли не в тот же вечер вооруженная оппозиция вламывается в резиденцию президента Украины Януковича с целью его просто-напросто убить?" — поинтересовался он.
В этой связи Киселев вспомнил о действиях бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году.
"Разве не он сорвал мирные договоренности России и Украины, толкал Киев на войну, обещая помогать бесконечно, соврал, сыграл зловещую роль в отмене международного права?"

Напомнил он и о словах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались в обмане России при подписании Минских соглашений.
"Вот откуда взялся этот новый мир, правила которого заложены задолго до Трампа. Трамп просто принимает пас. Но тогда уж не взыщите. Вы же о мире через силу тоже говорили. Ну и куда приехали?" — заключил Киселев.
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

