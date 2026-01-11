БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв — РИА Новости. Мир начал меняться задолго до президентства Трампа и его действий в Венесуэле, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

При этом Трамп говорит о своих принципах и мотивах прямо, в отличие от лидеров европейских стран, отметил телеведущий.

"По крайней мере, честно. А мир на самом деле изменился до него. Хищничество? А разве десять волн расширения НАТО на восток — не хищничество? Как можно так поступить с Николасом Мадуро? Да, конечно, нельзя. А простите, чем лучше кровавый госпереворот на Украине , когда западные гаранты, представляющие министерства иностранных дел Германии, Франции Польши , ставят свои подписи под документом об урегулировании политического кризиса на Украине, а чуть ли не в тот же вечер вооруженная оппозиция вламывается в резиденцию президента Украины Януковича с целью его просто-напросто убить?" — поинтересовался он.

В этой связи Киселев вспомнил о действиях бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году.

« "Разве не он сорвал мирные договоренности России и Украины, толкал Киев на войну, обещая помогать бесконечно, соврал, сыграл зловещую роль в отмене международного права?" Дмитрий Киселев гендиректор МИА "Россия сегодня" гендиректор МИА "Россия сегодня"

Напомнил он и о словах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались в обмане России при подписании Минских соглашений.

"Вот откуда взялся этот новый мир, правила которого заложены задолго до Трампа. Трамп просто принимает пас. Но тогда уж не взыщите. Вы же о мире через силу тоже говорили. Ну и куда приехали?" — заключил Киселев.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары , а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.