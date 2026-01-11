Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв — РИА Новости. Мир начал меняться задолго до президентства Трампа и его действий в Венесуэле, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"А вот посмотрите, сколь стремительно изменился мир буквально на наших глазах. Многим кажется, что его изменил президент США Дональд Трамп, захватив Николаса Мадуро и посягая на Гренландию. Тем, что откровенно презирает международное право. А что, если посмотреть на дело с другого конца? Действия и слова Трампа — лишь характеристика изменившегося мира", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
При этом Трамп говорит о своих принципах и мотивах прямо, в отличие от лидеров европейских стран, отметил телеведущий.
"По крайней мере, честно. А мир на самом деле изменился до него. Хищничество? А разве десять волн расширения НАТО на восток — не хищничество? Как можно так поступить с Николасом Мадуро? Да, конечно, нельзя. А простите, чем лучше кровавый госпереворот на Украине, когда западные гаранты, представляющие министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши, ставят свои подписи под документом об урегулировании политического кризиса на Украине, а чуть ли не в тот же вечер вооруженная оппозиция вламывается в резиденцию президента Украины Януковича с целью его просто-напросто убить?" — поинтересовался он.
В этой связи Киселев вспомнил о действиях бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году.
«
"Разве не он сорвал мирные договоренности России и Украины, толкал Киев на войну, обещая помогать бесконечно, соврал, сыграл зловещую роль в отмене международного права?"
Напомнил он и о словах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались в обмане России при подписании Минских соглашений.
"Вот откуда взялся этот новый мир, правила которого заложены задолго до Трампа. Трамп просто принимает пас. Но тогда уж не взыщите. Вы же о мире через силу тоже говорили. Ну и куда приехали?" — заключил Киселев.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
