https://ria.ru/20260111/tramp-2067238286.html
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, утверждает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:37:00+03:00
2026-01-11T15:37:00+03:00
2026-01-11T16:55:00+03:00
в мире
куба
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
сша
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067246071.html
https://ria.ru/20260107/ssha-2066768658.html
https://ria.ru/20260110/tramp-2067063096.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
куба
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, сша, николас мадуро
В мире, Куба, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
Трамп заявил, что нефть и деньги из Венесуэлы больше не будут поступать на Кубу
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, утверждает
президент США Дональд Трамп.
"Куба
в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы
. <...> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу — ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп
также заявил, что Венесуэла не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, ведь теперь ее будет защищать "самая мощная в мире армия" США
.
После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако всего спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро
и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия
выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.