Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
15:37 11.01.2026 (обновлено: 16:55 11.01.2026)
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
в мире, куба, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, сша, николас мадуро
В мире, Куба, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп

Трамп заявил, что нефть и деньги из Венесуэлы больше не будут поступать на Кубу

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы. <...> Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу — ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — написал он в соцсети Truth Social.
МИД Кубы ответил на заявления Трампа
Вчера, 16:51
Трамп также заявил, что Венесуэла не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, ведь теперь ее будет защищать "самая мощная в мире армия" США.
После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако всего спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы
7 января, 17:04

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Трамп объяснил, зачем США нужен контроль над Венесуэлой
10 января, 00:51
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
В мире, Куба, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро
 
 
