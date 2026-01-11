https://ria.ru/20260111/tramp-2067234880.html
Трамп пока не смог обуздать инфляцию
Трамп пока не смог обуздать инфляцию - РИА Новости, 11.01.2026
Трамп пока не смог обуздать инфляцию
Президент США Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью... РИА Новости, 11.01.2026
Трамп пока не смог обуздать инфляцию
Трамп за 9 месяцев второго срока не смог обуздать инфляцию
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью она вновь вернулась к показателям 2,7-3% годовых, которые были в январе, выяснило РИА Новости, изучив данные Минтруда США.
После прихода Трампа
к власти инфляция в Штатах начала довольно быстро снижаться: с январских 3% она постепенно опустилась до 2,3% по итогам апреля.
Это всё ещё было выше целевого уровня финансового регулятора - Федеральной резервной системы США
- в 2%. Но кроме того, введение импортных пошлин прервало замедление темпов роста цен: в июне и июле инфляция составляла 2,7%, в августе поднялась до 2,9%, а в сентябре вновь вернулась к 3%.
Затем, после октябрьского перерыва в финансировании государственных органов темп роста индекса потребительских цен в стране смог сократиться, но лишь до 2,7%, так и не достигнув апрельского минимума.
Со своей стороны Федрезерв, хоть и не сразу, продолжить цикл снижения учётной ставки, который начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене
. При этом ключевая ставка по итогам января составляла 4,33%, и на этом уровне она продержалась до августа. С сентября она начала снижаться и по итогам ноября составила 3,88% - минимум с ноября 2022 года.