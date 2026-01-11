Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не смог обуздать инфляцию - РИА Новости, 11.01.2026
15:18 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/tramp-2067234880.html
Трамп пока не смог обуздать инфляцию
Трамп пока не смог обуздать инфляцию - РИА Новости, 11.01.2026
Трамп пока не смог обуздать инфляцию
Президент США Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:18:00+03:00
2026-01-11T15:18:00+03:00
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
сша
сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп пока не смог обуздать инфляцию

Трамп за 9 месяцев второго срока не смог обуздать инфляцию

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью она вновь вернулась к показателям 2,7-3% годовых, которые были в январе, выяснило РИА Новости, изучив данные Минтруда США.
После прихода Трампа к власти инфляция в Штатах начала довольно быстро снижаться: с январских 3% она постепенно опустилась до 2,3% по итогам апреля.
Это всё ещё было выше целевого уровня финансового регулятора - Федеральной резервной системы США - в 2%. Но кроме того, введение импортных пошлин прервало замедление темпов роста цен: в июне и июле инфляция составляла 2,7%, в августе поднялась до 2,9%, а в сентябре вновь вернулась к 3%.
Затем, после октябрьского перерыва в финансировании государственных органов темп роста индекса потребительских цен в стране смог сократиться, но лишь до 2,7%, так и не достигнув апрельского минимума.
Со своей стороны Федрезерв, хоть и не сразу, продолжить цикл снижения учётной ставки, который начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене. При этом ключевая ставка по итогам января составляла 4,33%, и на этом уровне она продержалась до августа. С сентября она начала снижаться и по итогам ноября составила 3,88% - минимум с ноября 2022 года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
СШАДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
