Трамп пока не смог обуздать инфляцию

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью она вновь вернулась к показателям 2,7-3% годовых, которые были в январе, выяснило РИА Новости, изучив данные Минтруда США.