"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии
06:04 11.01.2026
"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии
"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии
Президент США Дональд Трамп должен любыми средствами завладеть Гренландией, пишет американский журнал The Hill. РИА Новости, 11.01.2026
гренландия, в мире, сша, дональд трамп, нато
"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии

Hill: Трамп любыми средствами должен завладеть Гренландией

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен любыми средствами завладеть Гренландией, пишет американский журнал The Hill.
"Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив", — говорится в материале.
Алексей Пушков
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
04:47
04:47
По словам автора статьи, несмотря на резкие заявления европейских лидеров, они не смогут предпринять реальных действий, чтобы помешать Вашингтону завладеть островом независимо от метода, который выберет руководство Штатов.
"Европа получает огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация", — пишет он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию
02:50
02:50
Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
Дональд Трамп
Трамп заявил, что США нужно владеть Гренландией, арендовать ее недостаточно
Вчера, 00:23
Вчера, 00:23
 
Гренландия, В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
 
 
