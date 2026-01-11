"Нет альтернатив": в США сделали заявление о захвате Гренландии

По словам автора статьи, несмотря на резкие заявления европейских лидеров, они не смогут предпринять реальных действий, чтобы помешать Вашингтону завладеть островом независимо от метода, который выберет руководство Штатов.

"Европа получает огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация", — пишет он.