Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов, сообщает газета Президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Трампа проинформировали в минувшие дни о новых вариантах военных ударов в Иране … Трамп не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы одобрить удар", - пишет издание.

По информации газеты, американскому президенту представили в том числе варианты с нанесением ударов по невоенным объектам в Тегеране

Высокопоставленные американские чиновники заявили газете, что как минимум некоторые из вариантов предполагают атаку на силы безопасности, участвующие в противодействии протестам.

В то же время, как пишет газета, власти США осознают, что удары могут иметь обратный эффект и привести к ответным атакам против американских военных и дипломатов в регионе.

Высокопоставленный американский военный заявил газете, что командующим США на Ближнем Востоке в случае одобрения атаки против Ирана потребовалось бы время для подготовки обороны к возможным ответным ударам.

В Белом доме в ответ на запрос газеты о комментарии сослались на недавние комментарии Трампа на публике и в социальных сетях.

Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.

В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.