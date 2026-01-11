Рейтинг@Mail.ru
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2026
04:31 11.01.2026
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ
Президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов,... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ

NYT: Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц.
"Трампа проинформировали в минувшие дни о новых вариантах военных ударов в Иране… Трамп не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы одобрить удар", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие
Вчера, 00:15
По информации газеты, американскому президенту представили в том числе варианты с нанесением ударов по невоенным объектам в Тегеране.
Высокопоставленные американские чиновники заявили газете, что как минимум некоторые из вариантов предполагают атаку на силы безопасности, участвующие в противодействии протестам.
В то же время, как пишет газета, власти США осознают, что удары могут иметь обратный эффект и привести к ответным атакам против американских военных и дипломатов в регионе.
Высокопоставленный американский военный заявил газете, что командующим США на Ближнем Востоке в случае одобрения атаки против Ирана потребовалось бы время для подготовки обороны к возможным ответным ударам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Конгрессмен объяснил слова Трампа в адрес Ирана влиянием Израиля
3 января, 08:21
В Белом доме в ответ на запрос газеты о комментарии сослались на недавние комментарии Трампа на публике и в социальных сетях.
Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
9 января, 12:47
 
