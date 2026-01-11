Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии
03:26 11.01.2026 (обновлено: 08:07 11.01.2026)
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии
Президент США Дональд Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии

Daily Mail: Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.
"Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и не получит поддержки конгресса", — говорится в материале.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США внезапно высказались о планах на Гренландию
Вчера, 16:11
Как рассказали источники СМИ, успех военной операции в Венесуэле настолько воодушевил сторонников жесткого внешнеполитического курса США, что теперь они призывают быстрее захватить Гренландию, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Однако такой радикальный шаг вызвал бы противоречия в отношениях США с премьером Британии Киром Стармером и фактически привел бы к распаду НАТО, говорится в статье. В одной из дипломатических телеграмм описывается "наихудший сценарий", который приведет к "разрушению НАТО изнутри".
"Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA, близкой к Трампу. Поскольку конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это", — пишет издание.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00

Планы Трампа по Гренландии

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Парламентские партии Гренландии совместно осудили риторику США
00:28
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп усомнился в праве Дании считать Гренландию своей территорией
Вчера, 00:28
 
